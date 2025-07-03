قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025
مصر تجدد دعمها لاستقرار الصومال خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
ثروات 10رجال أعمال تنهي فقر العالم أجمع .. من هم النخبة المالية؟
3 وفيات و 8 مصابين في حادث مروع على طريق مرسى علم - إدفو
التعليم: الداخلية تؤمن لجان الثانوية العامة ومتابعة لحظية للامتحانات بكاميرات المراقبة
طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: الجغرافيا والكيمياء في مستوى المتفوقين
موهبة جوتا اللامعة تنطفئ برحيله .. تعرف على مسيرة نجم ليفربول الراحل
تحريات وشهود.. التحقيق في تحرش شباب بفتاتين بحفل إسلام كابونجا بأكتوبر
متاح لـ 4 فئات فقط.. خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين2025
محافظ المنوفية يلتقي أهالي ضحايا كفر السنابسة: دول أولادي وأنا وسط أهلي
طلاب الثانوية العامة فى أسوان : كثير من أسئلة الكيمياء كانت صعبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توريد 281 ألفا و355 طنا من القمح للصوامع في بني سويف حتى الآن

محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و355 طنا من القمح بالصوامع حتى الآن
محافظ بني سويف: توريد 281 ألفا و355 طنا من القمح بالصوامع حتى الآن
أ ش أ

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الخميس إلى 281 ألفًا و355 طنًا، بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية.


جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، اليوم الخميس، تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة؛ لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.


وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا "أرض قديمة وجديدة" على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون).


وأوضح أنه تم تحديد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 درجة، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).
 

محافظ بني سويف منظومة توريد القمح الصوامع والشون الحكومية توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الزمالك

لا يستحق البقاء.. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك

جروبات الغش

التعليم تحذر|رسالة نصب بجروبات الغش لطلاب الثانوية العامة: ادفع وخد الامتحان قبل اللجنة

ترشيحاتنا

احمد جلال

هانوا على أنفسهم ... هجوم عنيف من أحمد جلال ضد نجوم الزمالك

الاتحاد العربي

الاتحاد العربى ينظم لقاء منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى المتحركة ونظيره الكويت

كريستيانو رونالدو

سنفتقدكم.. كريستيانو رونالدو ينعي ديوجو جوتا وشقيقه بكلمات مؤثرة

بالصور

احتفالات ثقافية وفنية بثورة 30 يونيو بمراكز ومدن الشرقية

ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية
ثقافة الشرقية

تحذير طبي من الماسكرا المقاومة للماء: قد تضر العيون

الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها
الماسكرا المقاومة للماء تجفف العين وتهدد صحتها

عادات بسيطة قد تدمر صحتك بصمت.. و5 خطوات بسيطة تنقذك

عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ
عادات تدمر صحتك ببطء دون أن تلاحظ

انتعاش وهمي .. ماذا يفعل شرب الماء المثلج بجسمك في عز الحر؟

الماء المثلج
الماء المثلج
الماء المثلج

فيديو

عمرو دياب

ابنته مفاجأة الألبوم.. عمرو دياب يطرح " ابتدينا" علي جميع المنصات

صورة عايدة رياض علي ظهر ميسي

عايدة رياض تثير الجدل: لقيت ميسي راسمني على ضهره

مشهد نادر في جنوب سيناء

سحب أرجوانية تخطف الأنظار في سماء شرم الشيخ ودهب ونويبع.. ما القصة؟

جيم مدينه نصر

ابتزاز وحبس سنة .. قصة فيديو فضيحة بنات الجيم اللي قلبت الدنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد