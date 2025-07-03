توريد 281 ألفا و355 طنا من القمح للصوامع في بني سويف حتى الآن

تابع محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الخميس إلى 281 ألفًا و355 طنًا، بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية.



جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ، اليوم الخميس، تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة؛ لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة 108 آلاف و485 فدانا "أرض قديمة وجديدة" على مستوى مراكز المحافظة، فيما يتوافر 22 موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون).



وأوضح أنه تم تحديد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 درجة، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5).

