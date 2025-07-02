أخبار بني سويف: التموين تحرر 1250 محضر مخالفات.. والصحة تضبط 11 طن لبن غير صالح للاستهلاك

تحرير 1250 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والمحلات ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مديرية التموين “خلال شهر يونية 2025”، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.

وتضمن التقرير، الذي عرضه وكيل الوزارة محمد عبد الرحمن، الإشارة إلى أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "التي يبلغ عددها 1292 مخبزا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.

صحة بني سويف: حملة مفاجئة مسائية أسفرت عن ضبط 11 طنًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، تقرير حملة رقابية مفاجئة نُفّذت مساءً على عدد من المنشآت الغذائية ومراكز تجميع الألبان بمركز سمسطا، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أبرزها 11 طنًا من لبن الفرز غير المطابق للمواصفات.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية المفاجئة على مختلف أماكن تداول وتصنيع وتخزين الأغذية بمراكز ومدن المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية حيال المخالفين، حمايةً لصحة المواطنين.

تمريض بني سويف تنظم فعاليات يوم الأمان الجسدي والنفسي للمرأة

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فعاليات يوم الامان الجسدي والنفسي للمرأة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسى.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض، وبتنسيق الدكتورة أماني عرفات رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.