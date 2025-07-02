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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 1250 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق والمحلات ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين
محافظ بني سويف ووكيل وزارة التموين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات أجهزة وإدارات مدرية التموين "خلال شهر يونية 2025 " ،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة في هذا الجانب.


وتضمن التقرير،الذي عرضه وكيل الوزارة "محمد عبد الرحمن"، الإشارة إلى أنه تم،خلال تلك الفترة،توجيه حملات تموينية بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة "التي يبلغ عددها 1292 مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة ، فيما تم تحويل 350 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار.
 

و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 749 محضراً لمخالفات بالمخابز، لمخالفات تنوعت بين نقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف، تدني مستوى النظافة، عدم وجود ميزان، التصرف في الحصة، عدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، عدم الاحتفاظ بالسجلات، وفي مجال متابعة البدالين التموينيين "والبالغ عددهم 1218 تاجر تمويني بجانب 233 تاجر ضمن مشروع جمعيتي" فقد تم تحرير 26 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.


فيما أسفر المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،عن تحرير 503 محضرا لمخالفات تموينية شملت عدم حمل شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، عدم تغطية اللحوم بالشاش، إدارة منشآت بدون ترخيص، حيازة سلع مجهولة المصدر، حيازة سلع منتهية الصلاحية، مخالفات خاصة بتجميع دقيق بلدى مدعم، بيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، عدم الإعلان عن سياسة الاستبدال، وتجميع مواد بترولية.


حيث وجه المحافظ"د. محمد هاني غنيم "باستمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج ،وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ،وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.

بني سويف تموين بني سويف القشن

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