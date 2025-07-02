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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تمريض بني سويف تنظم فعاليات يوم الأمان الجسدي والنفسي للمرأة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فعاليات يوم الامان الجسدي والنفسي للمرأة، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على العنف الجنسى.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع،  والدكتورة حنان الزبلاوي عميد كلية التمريض،   وبتنسيق الدكتورة أماني عرفات رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة.

شملت فعاليات اليوم محاضرة للدكتورة سمر زيدان مدرس قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة، بعنوان العنف ضد المرأة ناقشت فيه ماهية العنف، وأشكاله، ونسبة انتشاره، والشخص المسبب للعنف ومن هو الضحية، كما تناولت المحاضرة القضاء على  العنف الجنسى لأهمية هذه المشكلة وانتشارها على مستوى العالم، واشتمل على عناصر تعريف العنف الجنسى وأشكاله وأسبابه، والعواقب التى قد تنجم نتيجة هذا العنف، وحقوق المرأة، والقوانين التى تجرم أشكال العنف المختلفة والجهات الحكومية والمنظمات والوحدات الموجودة بالمجتمع ودورها فى الدعم النفسى، والقانوني للضحية،  بالإضافة إلى دور المجتمع فى تقليل هذا العنف وأهمية الوعى بهذه المشكلة وطرق المواجهة.

وقدمت الدكتورة فاطمة حسنى مدرس مساعد قسم تمريض صحة الأم وحديثى الولادة محاضرة عن ظاهرة ختان الاناث كأحد أشكال العنف ضد المرأة وما يترتب عليه من مظاهر العنف الأخرى جراء مضاعفاته النفسية والجسدية وتناولت المحاضرة تعريف الختان، ومعدل الانتشار، والاسباب، والمضاعفات، ودور مقدمي الرعايه الصحيه للحد من الظاهرة كما عرضت آخر الإحصائيات والابحاث التي تم تسجيلها.

بني سويف جامعة بني سويف تمريض بني سويف

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