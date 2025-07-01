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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنا موجود مكان عمرو.. محافظ بني سويف شاهدا على عقد قران أخت الشهيد

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم عقد قران وزفاف شقيقة الشهيد البطل عمرو محمد سيد عبد الرحيم، أحد أبطال القوات المسلحة وأبناء محافظة بني سويف، والذي ضحى بحياته دفاعًا عن الوطن، ليضرب أروع أمثلة البطولة والفداء.

وقد أُقيمت مراسم الزفاف بأحد الفنادق بمدينة بني سويف، وسط أجواء جمعت بين الفخر والفرح، بحضور العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية، الذين حرصوا على مشاركة الأسرة هذه المناسبة، تأكيدًا على التقدير العميق لتضحيات الشهداء وأسرهم.

وفي مشهد أبوي وإنساني مؤثر، اقترب المحافظ من الطفل ابن الشهيد، وطلب منه أن يقف بجواره ليشهد مراسم عقد القران، في لحظة جسدت أسمى معاني الاحتواء والوفاء، وكأنما يُسلّمه راية أبيه البطل، ويؤكد له أن الدولة لا تنسى أبناء من ضحوا بأرواحهم فداءً لمصر.

وأكد المحافظ خلال كلمته في الحفل:
"أنا هنا ممثلًا عن الدولة.. لكني قبل كل شيء، واقف مكان عمرو، أخوها الشهيد، ابن بني سويف البار، اللي ضحى بروحه علشان مصر تعيش ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن".

وأضاف:
"من حق أسر الشهداء علينا إننا نكون معاهم في أفراحهم قبل أحزانهم، وده أقل واجب نقدّمه للي ضحّى بنفسه علشان وطنه".

وشهد الحفل أجواءً ممزوجة بالفخر والدموع، حيث عبّرت أسرة الشهيد عن امتنانها العميق لتلك اللفتة الكريمة، التي أكدت أن تضحيات ابنهم لم ولن تُنسى، وأن الدولة لا تزال تواصل دعمها ورعايتها للأسر المكلومة، في مشهد يعكس أسمى معاني الوفاء والانتماء.

واختُتم الحفل بدعوات الحضور للعروسين بالسعادة والذرية الصالحة، وتضرعهم لله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يحفظ مصر وأبطالها.

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