نائب محافظ بني سويف يناقش آليات تفعيل أنشطة مبادرة " بالوعي نحميها"

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة آليات تفعيل مبادرة "بالوعي نحميها" والتي يشرف عليها فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وذلك بحضور: نارمين محمود مقررة فرع المجلس ،ومديرو وحدتي شؤون المرأة والسكان بالديوان العام،ومسؤولى قطاعات :الصحة ، التضامن ، التعليم، الشباب والرياضة ، العمل ، الثقافة ، الكنيسة والأوقاف والأزهر

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لتفعيل أنشطة وجهود المبادرة لدعم وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأمن القومي والموضوعات الاجتماعية، و مجابهة ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ والأفكار الهدامة ، وتفنيدها من خلال ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ، بجانب تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات

من جانبها، أوضحت مقررة فرع المجليس بالمحافظة، أن المبادرة تتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية، مثل ورش العمل والندوات، التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لتعريفهم بأهداف المبادرة ورسائلها الأساسية، وإلقاء الضوء على الجهود والإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية