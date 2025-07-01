مناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية السكانية في بني سويف

،عقد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف، رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، اجتماعا ،لمناقشة آليات تنفيذ استراتجية السكان والتنمية وتوصيات المؤتمر العالمي للسكان،وذلك بحضور:محمد البحيري مقرر لجنة التنمية البشرية،ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء وزارات ومديري مديريات : الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي ، الصحة والتأمين الصحي ،التعليم، وأعضاء وحدة السكان بالمحافظة.

ناقش نائب محافظ بني سويف ، آليات دمج محاور الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان ومحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان وتوصيات ومخرجات المؤتمر العالمي للسكان ضمن خطة الإدارة المحلية والمديريات، وتفعيل لجان التنسيق والمتابعة للوحدات المحلية علي مستوى المجالس القروية وعددها 40 مجلسا قرويا ، دمج المبادرات الخاصة بوحدة السكان ولجنة التنمية البشرية ضمن خطط عمل المديريات .

ووجه نائب المحافظ التعليم بتنظيم وعقد مسابقة لطلاب المدارس عن اهم المشكلات المجتمعية للمجتمع السويفي وطرق حلها عن طريق "الأبحاث ، الرسم ، المجلات ، المسرح التفاعلي" ،و الاعداد الجيد للمسابقة والإعلان عنها بشكل جيد بالتنسيق مع لجنة التنمية البشرية بالمحافظة، فضلا عن تكليف كافة المديريات بضرورة نشر الخدمات عن طريق المنصات المختلفة .

فيما تم تكليف الشباب والرياضة بضرورة العمل علي دمج التوصيات والمبادرات ضمن خطة الأنشطة لمراكز الشباب علي مستوى المحافظة، في حين تم تكليف مديرية الصحة بتنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل: دمج مخرجات وتوصيات المؤتمر ضمن خطط التنمية المحلية بالمحافظة، بما يضمن اتساق البرامج والمشروعات مع الأهداف القومية والاستراتيجيات ذات الصلة،، و إجراء حصر دقيق للفئات والمناطق ذات الأولوية "خاصة بالمراكز والقرى" ، بما يضمن في توجيه التدخلات والموارد بشكل أكثر فاعلية على المستويين المركزي والمحلي.

بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية موحدة بالتنسيق مع قطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، على أن تتضمن من خلال الوحدات المحلية ومراكز الأسرة، لضمان التغطية الشاملة والتأثير الإيجابي على السلوك المجتمعي، بجانب استمرار حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين بالإدارة المحلية "خاصة سائقي المركبات والحافلات"و اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات المكتشفة إلى برامج العلاج المعتمدة، مع ضمان الحفاظ الكامل على سرية البيانات والمعلومات، علاوة على دعم وتعزيز مبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الوحدات الصحية ، والتوسع في تضمين فحوص تعاطي المخدرات لطرفي عقد الزواج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، لضمان شمولية التغطية وجودة التنفيذ.