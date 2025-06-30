محافظ بني سويف يتابع حلول شكاوى وطلبات المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

تضمن التقرير، الذي أعدته إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بخصوص شكوى أحد المواطنين من قرية باروط –مركز بني سويف-يتضرر فيها من عدم اكتمال مشروع الصرف الصحي بقريتي إهوة وبارط، أفادت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأنه جار العمل بقرية باروط والتي تصب على محطة رفع إهوة الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية ، حيث تصب محطة رفع إهوة على محطة رفع بنى أحمد الرئيسية_ التي يجري العمل بها ضمن مبادرة حياة كريمة _ومنها على محطة معالجة توسعات طنسا بنى مالو ومتوقع نهوها في خلال الأشهر القليلة المقبلة.

فيما أفادت الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، ببحث شكوى تقدم بها مواطن بقفطان الشرقية التابعة لمركز سمسطا ، ويتضرر فيها من تعد أحد المواطنين على خط التنظيم بالقرية حيث تبين وجود اختلاف وعدم تطابق بين مساحة الشارع على خريطة المخطط ومساحته الفعلية على أرض الواقع، وأنه جار المعاينة لمعرفة مقدار التعدي والوقوف على الإجراءات المتخذة من قبل رئيس القرية لإزالة التعدي والإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وبالنسبة لشكوى مواطن من قرية حاجر بني سليمان ، يتضرر فيها من تقاعس مجلس قروي إبشنا "بحسب ما جاء في الشكوى" في إزالة سلم مخالف للتنظيم أعاق الحركة بالشارع ، حيث أفاد التفتيش المالي والإداري بأنه ببحث الشكوى تبين عدم وجود مخالفة خاصة بالتعدى على خط التنظيم ، وأن ما تلاحظ على الطبيعة وجود إشغالات مؤقتة لبعض الباعة الجائلين ، والتي تم رفعها.

ورداً على شكوى تقدم بها أحد أهالي مدينة ببا ، يتضرر فيها من غلق شارع بالمدينة بحائط من الطوب اللبن وإشغالات قام بها أحد المواطنين، حيث أفادت الوحدة المحلية بأنه قد تم رفع الإشغالات وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالف.