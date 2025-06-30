محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 232 درجة

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمل الهوراي ، لاعتماد المذكرة التي تقدمت بها بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 64 ألف و995 طالباً وطالبة ، حضر منهم 53 ألف و442 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 40 ألف و126 طالباً

وأشارت وكيلة الوزارة، إلى أن تحديد الحد الأدنى للقبول قد تم بناء على دراسة دقيقة لمستوى المجاميع، ووفقاً للكثافة المتوقعة بكل مدرسة، وحرصاً على تحقيق التوازن بين الإمكانات المتاحة والطاقة الاستيعابية للمدارس

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة (صناعي – تجاري – فندقي – زراعي) للعام الدراسي نفسه، وذلك وفق الجداول التفصيلية المرفقة، والتي رُوعي فيها طبيعة كل تخصص واحتياجات سوق العمل والكثافة الطلابية المستهدفة بكل مدرسة.

وأكد محافظ بني سويف، أن الدولة حريصة على تطوير التعليم بكافة مراحله، سواء العام أو الفني، في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أهمية دعم التعليم الفني كمسار مهم يوازي التعليم العام، ويُسهم في تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وهو ما تعكسه خطوات التوسع في التخصصات النوعية والتكنولوجية داخل مدارس بني سويف الفنية.

وأشار المحافظ، إلى أهمية إعلان التنسيق في هذا التوقيت المبكر يتيح الفرصة لأولياء الأمور والطلاب للاستعداد الجيد للمرحلة التعليمية المقبلة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتوزيع الجغرافي والضوابط المنظمة لعملية القبول، لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

يُذكر أنه تم ارفاق جداول تتضمن الحدود الدنيا للقبول بكل مدرسة فنية من مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، على أن يتم إعلانها تفصيليًا من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالمراكز المختلفة.