"أنتم أساس الإنجاز".. محافظ بني سويف يُشيد بالعاملين والجهات المنفذة لمحور الفشن

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته الميدانية، اليوم، بموقع تنفيذ مشروع محور الفشن الحر على النيل، على توجيه الشكر لكل من ساهم في هذا المشروع القومي العملاق، من عمال ومهندسين وفنيين ومشرفين، وفرق العمل بالمكتب الفني بديوان عام المحافظة، والهيئة القومية للطرق، وبالتعاون الكامل مع وزارة النقل، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر كان سرّ الوصول بنسبة التنفيذ إلى 99%.

وتوقف المحافظ خلال الجولة للحديث مع عدد من العاملين بالموقع، مثنيًا على التزامهم وروحهم العالية، وقال لهم بلغة بسيطة وقريبة منهم: "أنتم أساس الإنجاز.. إحنا كلنا فخورين بيكم.. المشروع ده معمول بإيديكم، وكل حجر فيه بيحكي قصة تعبكم وجهدكم اللي بجد نفتخر بيه".

وأشار المحافظ إلى أن العامل المصري هو البطل الحقيقي في مشروعات الجمهورية الجديدة، وأن ما يتحقق على أرض الواقع نتاج إخلاص وتضحيات جميع عناصر التنفيذ، سواء في المواقع أو من مكاتب التخطيط والتنسيق.

كما أشاد المحافظ بالدور الحيوي والكبير الذي تقوم به وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تنفيذ مثل تلك المشروعات القومية الكبيرة، لاسيما الهيئة القومية للطرق، في المتابعة الدقيقة والدعم الفني المستمر، بجانب جهود المكتب الفني بالمحافظة، الذي عمل على تذليل أي معوقات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالهيئة والشركات المنفذة لضمان سير العمل بأعلى جودة وفي التوقيتات المحددة.

وأكد المحافظ أن مشروع محور الفشن ليس مجرد طريق، بل يمثل شريان حياة جديد يربط شرق وغرب النيل، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، ويدعم حركة التجارة والنقل، ويفتح مساحات جديدة للتوسع العمراني والاستثمار الزراعي والصناعي، موضحًا أنه بديل آمن ومتطور للمعديات النهرية القديمة.

واختتم المحافظ جولته برسالة تقدير قال فيها: "نجاح أي مشروع كبير يبدأ من أصغر يد اشتغلت فيه.. كل واحد فيكم – من أول العامل لحد أعلى مهندس – ليه بصمة حقيقية في المحور ده.. مصر بتتبني بإيدين ولادها، وإنتوا خير مثال للعزيمة والانتماء".