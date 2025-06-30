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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة شكاوى بني سويف تستعرض مؤشرات الأداء لشهر يونيو.. حل 356 شكوى خلال 25 يومًا

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاجتماع الشهري للجنة العليا لمراجعة موقف الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ،وذلك بحضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين (مقرر اللجنة)، وأعضاء اللجنة من :الموارد البشرية، المتابعة، التفتيش المالي والإداري، الشئون القانونية،والتخطيط العمراني، والاستثمار بالديوان العام، ومسئولو منظومة الشكاوى الحكومية بالمديريات الخدمية .

ناقش السكرتير العام موقف الاستجابة للشكاوى الواردة على المنظومة ومبادرة"صوتك مسموع"ومؤشرات الأداء خلال الفترة من 1 إلى 25 يونيو الجاري، وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة على المنظومة خلال تلك الفترة 365 شكوى، تم الرد على 356 منها وجار فحص 9 شكاوى متبقية، كما تم عرض موقف الشكاوى الواردة على مبادرة صوتك مسموع خلال تلك الفترة أيضًا،حيث تم تلقي 35 شكوى والرد على كافة الشكاوى.

وأكد السكرتير العام أهمية تكليفات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بسرعة التعامل مع الشكاوى،التي يتم نشرها بوسائل الإعلام المختلفة، وجميع القنوات التي أتاحتها المحافظة في هذا الجانب، وسرعة فحصها، وذلك بالمعاينة على الطبيعة لموقع المشكلة وإزالة أسبابها، مدعمًا تقرير الفحص بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، وضرورة الرد على كل الشكاوى.

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