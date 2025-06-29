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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يهنئ القطاع الصحي بحصول وحدة طب الشريف على اعتماد الجودة

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة حصول وحدة طب أسرة "الشريف" على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن (33) منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، التي أوضحت أن حصول الوحدة على شهادة اعتماد الجودة يُعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بالتعاون بين فرق العمل بالوحدة ومديرية الصحة.

وأكدت "جاد" أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمتابعة الميدانية المباشرة والدعم المستمر من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر أسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وأضافت وكيل الوزارة أن اعتماد وحدة "الشريف" يعكس التزام القطاع الصحي في بني سويف بتنفيذ المعايير الوطنية المعترف بها دوليًا، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في وحدات طب الأسرة، التي تُعد العمود الفقري للرعاية الأولية.

كما شددت على أن اعتماد الجودة هو أداة لتطوير الأداء ورفع كفاءة الكوادر وتحقيق الأمان للمرضى، مؤكدة استمرار العمل لاستكمال اعتماد باقي الوحدات ضمن خطة المديرية لدعم جودة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أثنى محافظ بني سويف على الجهود المتميزة التي بذلتها الفرق الطبية والإدارية بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة الصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار المحافظ إلى أن اعتماد وحدة طب أسرة "الشريف" يمثل نموذجًا يُحتذى به، ووجّه بمواصلة العمل  لتكرار هذا النموذج في وحدات أخرى، وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد الوطنية، مؤكدًا أن الجودة أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد خيار

كما شدد على أن اعتماد الجودة يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو المزيد من الجهود، مؤكدًا أهمية ضمان استدامة الأداء وفقًا للمعايير المعتمدة، وترسيخ ثقافة التطوير المستمر داخل الوحدات الصحية بالمحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، كانت قد أعلنت عن حصول وحدة طب أسرة "الشريف" ببني سويف على شهادة اعتماد الجودة، بعد نجاحها في استيفاء المعايير القومية المعترف بها دوليًا من منظمة "الاسكوا"، ضمن (33) منشأة صحية على مستوى الجمهورية.

بني سويف صحة بني سويف سماح جاد

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