قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعيد فتح المجال الجوي بوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة
البيئة: تتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بمتابعة دقيقة لصيانة الطرق وإزالة عوائق الحوادث.. والدائري الإقليمي أولوية
الرئيس يوجه الحكومة بزيادة التعويضات في حادث طريق أشمون وإزالة أسباب الحوادث فورا
أحمد حسن: اليوم جلسة بين ريبيرو والخطيب لبحث أسباب نتائج الفريق بكأس العالم
عاجل | صور أقمار صناعية: معدات ثقيلة وأعمال حفر إضافية في منشأة فوردو النووية بإيران
برامج تدريبية للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: مؤتمر صحفى للإعلان عن الجدول الزمنى لانتخابات الشيوخ..الثلاثاء
حلف الناتو.. قدرات عسكرية نوعية لوقف القوى الصاعدة وردع نووي لمواجهة روسيا
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يستمع لمطالب عدد من المواطنين ..ويشيد بدور الشباب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

في مشهد يعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، توقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته لمتابعة حملة التبرع بالدم بمركز شباب العبور، للاستماع إلى عدد من المواطنين الذين عرضوا عليه بعض مطالبهم ومقترحاتهم، حيث وجّه بسرعة دراستها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وخلال جولته داخل أروقة الحملة، حرص المحافظ على تحفيز الفرق المشاركة من مديرية الصحة والشباب والرياضة، وفرق العمل التطوعية، مشيدًا بجهودهم في إنجاح الحملة وتنظيمها بالشكل اللائق، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية المرتبطة بالصحة العامة.

كما أشاد المحافظ بالدور المميز الذي قامت به مبادرة "1000 قائد سكاني"، التي شارك أعضاؤها في أعمال التنظيم والتوعية، مثمنًا هذا النموذج من المبادرات التي تسهم في إعداد جيل من القادة الشباب الواعي بقضايا مجتمعهم، خاصة المرتبطة بالصحة والسكان.

وأكد المحافظ أن الحملات الصحية والتوعوية لا تكتمل إلا بتضافر جهود المجتمع المدني والقيادات الشبابية، مشيرًا إلى أن الرسالة التي تقدمها المبادرات مثل "1000 قائد سكاني" تُعد امتدادًا لنهج الدولة في تمكين الشباب وإشراكهم بفعالية في مواجهة التحديات السكانية والصحية.

رافق المحافظ كل من: النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب الأستاذ هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة الأستاذ محمد البحيري قيادات من الصحة والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم، وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.

+2


 

بني سويف تبرع بالدم صحة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

علاج عدم الخشوع في الصلاة

علاج عدم الخشوع في الصلاة.. الإفتاء تنصح بـ 4 خطوات

ترشيحاتنا

جوجل

بسبب تآكل الزيارات… جوجل تقدم نظاما جديدا لأصحاب المواقع لزيادة أرباحهم

سامسونج

سامسونج تستبدل قلم S Pen ببطارية أكبر.. كيف تكون النتيجة؟

هاتف Mix Flip 2

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

بالصور

5 أطعمة تساعد على تقليل الشعور بالتوتر والقلق .. هتظبط مودك

أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق
أطعمة تساعد على تهدئة الأعصاب وتقليل هرمونات القلق

محافظ الشرقية يفاجئ مستشفي بلبيس المركزي ويحيل عدد من العاملين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بحضور لجين عمران.. ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها فى فرنسا

ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها
ميرنا جميل تحتفل بعيد ميلادها

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد