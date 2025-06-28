محافظ بني سويف يستمع لمطالب عدد من المواطنين ..ويشيد بدور الشباب

في مشهد يعكس حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، توقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته لمتابعة حملة التبرع بالدم بمركز شباب العبور، للاستماع إلى عدد من المواطنين الذين عرضوا عليه بعض مطالبهم ومقترحاتهم، حيث وجّه بسرعة دراستها والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وخلال جولته داخل أروقة الحملة، حرص المحافظ على تحفيز الفرق المشاركة من مديرية الصحة والشباب والرياضة، وفرق العمل التطوعية، مشيدًا بجهودهم في إنجاح الحملة وتنظيمها بالشكل اللائق، خاصة في ظل التوسع في تنفيذ المبادرات المجتمعية المرتبطة بالصحة العامة.

كما أشاد المحافظ بالدور المميز الذي قامت به مبادرة "1000 قائد سكاني"، التي شارك أعضاؤها في أعمال التنظيم والتوعية، مثمنًا هذا النموذج من المبادرات التي تسهم في إعداد جيل من القادة الشباب الواعي بقضايا مجتمعهم، خاصة المرتبطة بالصحة والسكان.

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وأكد المحافظ أن الحملات الصحية والتوعوية لا تكتمل إلا بتضافر جهود المجتمع المدني والقيادات الشبابية، مشيرًا إلى أن الرسالة التي تقدمها المبادرات مثل "1000 قائد سكاني" تُعد امتدادًا لنهج الدولة في تمكين الشباب وإشراكهم بفعالية في مواجهة التحديات السكانية والصحية.

رافق المحافظ كل من: النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد، ومعاون المحافظ الدكتور محمد جبر، ورئيس المدينة على يوسف، ووكيل وزارة الشباب الأستاذ هشام الجبالي، ومدير وحدة السكان بالمحافظة الأستاذ محمد البحيري قيادات من الصحة والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية.

ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الرابع عشر من يونيو من كل عام، تقديرًا للمتبرعين الطوعيين وتشجيعًا لمزيد من الناس على التبرع بالدم بانتظام، بهدف إنقاذ الأرواح وتوفير إمدادات آمنة من الدم، وقد اعتمدت منظمة الصحة العالمية هذا اليوم منذ عام 2004، ليكون مناسبة سنوية للتوعية بأهمية التبرع بالدم كأحد أوجه العطاء الإنساني، وتعزيز الجهود لضمان توفر الدم ومشتقاته للمرضى والمراكز الطبية حول العالم.

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