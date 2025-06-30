أخبار بني سويف.. حصول وحدة طب الشريف على اعتماد الجودة.. واستلام أكثر من 281 ألف طن قمح

محافظ بني سويف يهنئ القطاع الصحي بحصول وحدة طب الشريف على اعتماد الجودة

هنّأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، القطاع الصحي بالمحافظة بمناسبة حصول وحدة طب أسرة "الشريف" على اعتماد الجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن (33) منشأة صحية تم اعتمادها على مستوى الجمهورية، وفقًا لأحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، التي أوضحت أن حصول الوحدة على شهادة اعتماد الجودة يُعد تتويجًا للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، بالتعاون بين فرق العمل بالوحدة ومديرية الصحة.

وأكدت "جاد" أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمتابعة الميدانية المباشرة والدعم المستمر من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشيرة إلى أن هذا التعاون المثمر أسهم في تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

استلام أكثر من 281 ألف طن قمح و استمرار التوريد بصوامع بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 281 ألف و 16طنا ،بمواقع التخزين والاستلام بنسبة 140.5% عن المستهدف توريده هذا الموسم والمُقدّر بنحو 200 ألف طن

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد انتظام سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الإنتاج الداجني وتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات.

شملت الجولة تفقد عدد من عنابر تربية الدواجن والاطمئنان على معدلات التشغيل وجودة الرعاية البيطرية، إلى جانب الوقوف على آليات العمل المتبعة في مراحل إنتاج البيض والتخزين والنقل. كما تم متابعة جانباً من الأعمال الجارية لتمهيد وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة السادات لإنتاج البيض، بهدف تحسين كفاءة الحركة وتيسير سبل العمل داخل الموقع .