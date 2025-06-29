السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد انتظام سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، جولة ميدانية لمتابعة انتظام سير العمل بمشروعات الدواجن المركزية شرق النيل، في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الإنتاج الداجني وتوفير بيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس هاني عبد الموجود مدير المشروعات.

شملت الجولة تفقد عدد من عنابر تربية الدواجن والاطمئنان على معدلات التشغيل وجودة الرعاية البيطرية، إلى جانب الوقوف على آليات العمل المتبعة في مراحل إنتاج البيض والتخزين والنقل. كما تم متابعة جانباً من الأعمال الجارية لتمهيد وتسوية بعض الطرق والممرات الداخلية بين عنابر محطة السادات لإنتاج البيض، بهدف تحسين كفاءة الحركة وتيسير سبل العمل داخل الموقع .

أكد السكرتير العام المساعد –خلال جولته- تكليفات المحافظ بتضافر الجهود لتحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة من بيض المائدة، لضمان توفره للمواطنين بأسعار تنافسية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، مع استمرار المتابعة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية