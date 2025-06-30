بني سويف.. فحص وتوفيرالعلاج لـ 1453 حالة و 4 آلاف خدمة طبية مجانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية

الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكو مة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة .

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته"د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة"بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة"على مدى يومي" السبت والأحد الماضيين "بقرية منشأة البديني -مركز اهناسيا- ،مكونةمن 9عيادات في 8 تخصصات (الباطنة، الأطفال،الجراحة ،النساء، الجلدية ، تنظيم الأسرة ، العظام، الأسنان) وضمن اجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1453 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 1246 - معمل طفيليات 20 - حالات الأشعة العادية 10 - تحويل عدد 3 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل عدد 5 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 44 حالة.

وشملت القافلة ندوات تثقيف صحي لعدد 160 مواطنا،كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفيةالوقاية من فيروس كورونا ،متابعة الحمل،تنظيم الأسرة ،سرطان الثدى،سلامة الغذاء،سوء استخدام الأدوية،الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 299 مواطن ومجموع الخدمات التى قدمت للمواطنين القافلة 4008 خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي،الأستاذ طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري،الأستاذ عيد فرج مسئول معلومات القوافل،الأستاذ أحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.