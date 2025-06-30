بني سويف تستعد لبدء تشغيل مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور

أجرى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم ، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة ميدانية بمجمع مواقف السيارات الجديد أسفل كوبري عدلي منصور، للوقوف على مدى جاهزية الموقع للافتتاح الرسمي وبدء التشغيل الفعلي للمجمع خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة تفقد نائب المحافظ كافة الجوانب الإنشائية والتنظيمية للمجمع، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفقاً لمعايير الجودة المطلوبة، والمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

واطمأن نائب المحافظ على جاهزية ساحات انتظار السيارات، ومداخل ومخارج المجمع، وأماكن مظلات التغطية، والمسارات الداخلية للمركبات.

كما استمع إلى شرح من المهندسين القائمين على تنفيذ المشروع حول الإجراءات الفنية والتقنية التي تم اتخاذها لتأمين حركة السيارات وتنظيم عملية الدخول والخروج بما يسهم في القضاء على الزحام وتحقيق السيولة المرورية.

وأكد "نائب المحافظ" أن مشروع مجمع المواقف الجديد يُعد إضافة مهمة للبنية التحتية لمدينة بني سويف، ويمثل نقلة نوعية في تنظيم حركة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كل ما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتوفير بيئة حضارية تليق بأبناء المحافظة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كل من علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، والمهندس طارق علي مدير مشروع المواقف، وشيرين حسين مسؤول المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وعدد من مهندسي المشروع والعاملين به.