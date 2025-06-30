لتسهيل الخدمات.. اعتماد الحدود الإدارية لمحافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحدود الإدارية لمحافظة بني سويف بناءا على القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 ، وذلك أثناء انعقاد اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1725 لسنة 2018 التي تختص بأعمال التقسيم الإداري وتحديد نطاق الوحدات المحلية بدائرة المحافظة في ضوء أحكام القانون 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.

حضر الاجتماع، اللواء أسامة جمعة مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، والمهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، وسلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين ،ورؤساء المدن ، ومسؤولو قطاعات الزراعة ، الإسكان، المديرية المالية، المساحة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من قبل اللجنة في سبيل اعتماد وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات التي تمثل أهمية في تنظيم الإدارة وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتحديد نطاق السلطة و المسؤولية داخل الدولة باعتبارها تحدد نطاق عمل كل محافظة مما يسهل عملية إدارة الموارد المتاحة والتخطيط و اتخاذ القرار و كذلك تحديد الميزانيات والتيسير علي المواطنين والحفاظ علي الأمن و النظام.

وقامت المحافظة خلال الفترة الماضية بجهود التنسيق مع المحافظات المجاورة بشأن الحدود المشتركة التي تمت خلالها مراعاة الكيانات الإدارية القائمة والمحددات الطبيعية وذلك من خلال المراجعة مع إدارة المساحة العسكرية والهيئة العامة للمساحة .

كما قام المهندس رامي رجب مدير التخطيط والتنمية العمرانية بعرض موقف تحديث بيان نهائي محدث للتجمعات العمرانية بنطاق المحافظة لوزارة التنمية المحلية وفق جهود الدولة في تدقيق أسماء ومواقع كافة التجمعات العمرانية واستنزال (القري / العزب) التي تم ضمها للأحوزة العمرانية للمدن او القري ولم يعد لها كيان إداري .