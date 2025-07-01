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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يوجه بفحص عاجل لملابسات وفاة سيدة أثناء الولادة.. ويعتمد تنسيق القبول للثانوي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

محافظ بني سويف يوجه بفحص عاجل لملابسات وفاة سيدة أثناء ولادة بمستشفى خاص
وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلة وزارة الصحة بتشكيل لجنة عاجلة لفحص لما تم تداوله حول ملابسات وفاة سيدة أثناء عملية ولادة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمركز الفشن، وإعداد تقرير فني وإداري مفصل عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حال ثبوت أي تقصير، مشددًا على أن الشفافية والمحاسبة ركيزتان أساسيتان في التعامل مع مثل هذه الوقائع التي تمس حياة المواطنين.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 232 درجة
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2025/2026، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بمرحلة الثانوي العام عند 232 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، فيما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الخدمات بالثانوي العام 200 درجة.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمل الهوراي ، لاعتماد المذكرة التي تقدمت بها بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 64 ألف و995 طالباً وطالبة ، حضر منهم 53 ألف و442 طالباً وطالبة ، وبلغ عدد الناجحين 40 ألف و126 طالباً

محافظ بني سويف يتفقد اللمسات الأخيرة لمحور الفشن الحر
قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، بجولة ميدانية لتفقد الموقف التنفيذي لأعمال مشروع محور الفشن الحر على نهر النيل، أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظة، والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 99%

ويُعد المشروع من المحاور العرضية الاستراتيجية التي تربط بين الطرق والمحاور الطولية، حيث يبدأ من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 27 كم، ويضم 25 عملاً صناعياً، منها 5 كباري رئيسية على النيل والسكة الحديد والترع والمصارف، إلى جانب 6 أنفاق لتحقيق انسيابية مرورية وتجاوز التقاطعات الخطرة، وبعرض 22 متراً.

وخلال جولته، حرص المحافظ على المرور بعدد من القطاعات الحيوية داخل المشروع بداية من الطريق الصحراوي الشرقي، حيث استمع إلى شرح تفصيلي من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، تضمن الموقف التنفيذي لوصلات المشروع والكباري العلوية فوق النيل، والطريق الزراعي، وترعة الإبراهيمية، مرورًا بأعمال الإنارة والتخطيط والدهانات ووضع العلامات الإرشادية والمرورية، التي تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة.

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