محافظ بني سويف يوجه بفحص عاجل لملابسات وفاة سيدة أثناء ولادة بمستشفى خاص

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيلة وزارة الصحة بتشكيل لجنة عاجلة لفحص لما تم تداوله حول ملابسات وفاة سيدة أثناء عملية ولادة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمركز الفشن، وإعداد تقرير فني وإداري مفصل عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حال ثبوت أي تقصير، مشددًا على أن الشفافية والمحاسبة ركيزتان أساسيتان في التعامل مع مثل هذه الوقائع التي تمس حياة المواطنين.

كما أعرب المحافظ عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان محاسبة أي مخالفة أو تقصير، والحفاظ على حق كل مواطن في اطار القانون.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن التحرك جاء على الفور تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ، مشيرة إلى أن الواقعة تعود إلى يوم 23 يونيو الجاري، أي قبل نحو 8 أيام، رغم عدم تلقي المديرية بلاغًا رسميًا من أسرة الفقيدة حتى الآن، مؤكدة أن المديرية تعاملت مع الأمر من منطلق مسؤوليتها الفنية والرقابية.

وأضافت أن اللجنة تضم في تشكيلها مسؤولي الطب العلاجي، العلاج الحر، الحوكمة، والتفتيش الصيدلي، وقد انتقلت على الفور إلى المستشفى لإجراء مراجعة شاملة للجوانب الفنية والإدارية، بما في ذلك الاطلاع على الملف الطبي للحالة، وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء عملية الولادة.

وأكدت وكيلة الوزارة أن المستشفى مرخّص رسميًا من وزارة الصحة، ويخضع للمتابعة الدورية من إدارة العلاج الحر، وفقًا للضوابط المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة، لافتة إلى أن اللجنة ستُعد تقريرًا تفصيليًا يُعرض على السيد المحافظ فور الانتهاء منه، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة، مع مراعاة التحقيقات الجارية من قِبل النيابة العامة.