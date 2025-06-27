أخبار بني سويف| إصابة 7 طلاب بـ إغماءات في امتحانات الثانوية.. واستلام 280.8 ألف طن قمح

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

إصابة 7 طلاب بـ إغماءات في امتحانات الثانوية ببني سويف

أصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط، داخل لجان امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بإصابة 7 طلاب بإغماء وهبوط وتشنجات داخل لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ،

محافظ بني سويف يناقش نتائج 33 زيارة للتفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومةالعمل بالوحدات المحلية

أكدّ الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بخطة المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية،من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أوجه قصور إداري،بالتوازي مع جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ،مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.

استلام 280.8 ألف طن قمح بنسبة 140% من المستهدف في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى اليوم "إلى 280 ألف و 778طنا ،بمواقع التخزين والاستلام ، وذلك بزيادة قدرها 140% عن المستهدف توريدها هذا الموسم والمقدر بنحو 200 ألف طن ، وبنسبة 112% عن إجمالي الطاقة التخزينية المتوافرة بالمحافظة بمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون الحكومية