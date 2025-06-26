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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ200 متدرب.. والمحافظة تستقبل فوجاً سياحيًا من ألمانيا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

محافظ بني سويف يشهد تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ200 متدرب
شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية،ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف ،وفي إطار خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.

بني سويف تستقبل فوجاً سياحيا من ألمانيا
استقبلت محافظة بني سويف مساء أمس فوجًا من السياح الألمان، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنشيط السياحة الوافدة وتعزيز مكانة بني سويف على الخريطة السياحية.

وصل الفوج، على متن الباخرة السياحية "magic one"، حيث كان في استقبالهم فريق من إدارة السياحة بالمحافظة ولجنة ادارة الكورنيش لتيسير تحركاتهم وتوفير الدعم اللازم

وتضمنت جولة الفوج زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع الزوار بالأجواء النيلية والمناظر الطبيعية الخلابة، إلى جانب التعرف على معالم المدينة الحديثة وبعض الملامح التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

محافظ بني سويف يترأس اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراض أملاك الدولة
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا (رقم 130 )للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور: بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عميرة الشريف مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير أملاك الدولة ، سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية،وباقى أعضاء اللجنة من الأمانة الفنية،الاستثمار ورؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات أعضاء اللجنة.

بني سويف جامعة بني سويف مدينة بني سويف

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