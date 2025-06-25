بني سويف.. الاتصالات تتابع مستجدات برنامج التطوير المؤسسي الرقمي

التقى الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بمكتبه اليوم،المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي وذلك في حضور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، الدكتور مؤمن العشماوي مستشار نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

ناقش المحافظ ،خلال اللقاء، مستجدات وسير العمل في تطبيق برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر ، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوزارة والمحافظة ضمن خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي ، بجانب متابعة إجراءات المحافظة لإنشاء وتفعيل وحدات التحول الرقمي داخل الهياكل الإدارية والتنظيمية بالجهاز الإداري لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها ،بجانب متابعة برنامج التدريب الذي تنفذه الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات ،حيث من المقرر تكريم دفعة أولى من خريجي البرنامج التدرييي وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

أكد محافظ بني سويف أهمية المشروع القومي الذي تتبناه الدولة تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي يأتي في إطار رؤية مصر 2030التي تمثل الخطوة النوعية التي تنفذها الدولة لتطبيق أطر ومحاور التنمية المستدامة ، مثمنا خطة وسعى الوزارة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج، يتعامل رقمياً في كافة المجالات وذلك من خلال تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية بالجهات الحكومية وتوفير الدعم لمتخذ القرار.

من جهتها أعربت "لبيب"عن تقديرها لمحافظ بني سويف ، وتوجيهاته لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتسهيل عقد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها الوزارة على أرض بني سويف، خاصة برنامج التطوير المؤسسي الرقمي داخل محافظات الجمهورية، الذي يتضمن عدة محاور تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ،بجانب رفع كفاءة العاملين الرقمية بدواوين المحافظات والمديريات التابعة لها من الدرجات الوظيفية القيادية والتخصصية،ضمن خطة لتعميم البرنامج على مستوى محافظات في إطار رؤية 2030 واستراتيجية التحول الرقمي الشامل.

فيما أشار "حبش"إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" بمتابعة فعاليات البرنامح التدريبي الذي يتم تنظيمه تفعيلا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة، ضمن خطة التطوير المؤسسي بقطاعات الدولة وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني،ويستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 550 متدربا من 13 مديرية خدمية ،وإدارات ديوان المحافظة،على:أساسيات إدارة المشروعات،التميز التشغيلي وسلوكيات العمل،البرنامج المتكامل لإدارة المشروعات الاحترافية، التخطيط الإستراتيجي الرقمي ، أساسيات الذكاء الاصطناعي، الحوكمة الرقمية، الأمن السيبراني