بني سويف .. توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأوقاف على الفئات الأولى بالرعاية

قام على يوسف رئيس مدينة بني سويف، بالإشراف على استلام دفعة جديدة ،ضمن مشروع لحوم صكوك الأوقاف،لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمراكز المحافظة ،وذلك في حضور الشيخ مصطفى كمال من الأوقاف وسامح البراوي من التضامن .

أشار رئيس المدينة، إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بتوفير التيسيرات المطلوبة لسرعة توزيع اللحوم وإيصالها لمستحقيها،مشيداً بمشروع صكوك الأضاحي والإطعام لمساهمته في توفير الحماية المجتمعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، معرباً عن تقدير المحافظ للمساهمين في المشروع باعتباره من أبرز المشروعات الناجحة التي تنفذها وزارة الأوقاف.

أضاف مسؤول الأوقاف أنه تم"مساء اليوم" استلام 2 طن لحوم ضمن سلسلة من الدفعات التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المحافظات بالتعاون والتنسيق مع التضامن، وذلك وفق قاعدة البيانات المُسجلة بالوزارة للحالات المستحقة،والتي تستهدف المستفيدين بمختلف مراكز المحافظة.