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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دخول مجمع مواقف السيارات في بني سويف الخدمة | تفاصيل

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد اليوم اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، التجهيزات والترتيبات النهائية بمحيط  مجمع مواقف سيارات الأجرة  أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة الانتهاء من كافة الترتيبات الفنية والمرورية، تمهيدًا لدخول المجمع الخدمة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

حيث تابع السكرتير العام المساعد خلال جولته، الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمحيط المجمع، وشملت أعمال الرصف للمنطقة الترابية، لربط المجمع بعدد من المحاور الرئيسية، مثل طريق دمو، وطريق رياض باشا، والطريق الزراعي كما تم التأكد من جاهزية المداخل والمخارج، والدورانات الجديدة التي تم تنفيذها لضمان انسيابية الحركة.

           

فيما تم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة والتجميل ورفع مخلفات الإنشاء، ووضع اللوحات الإرشادية، وتوفير عناصر السلامة المرورية داخل المجمع ومحيطه، لضمان التشغيل الآمن والمنظم للموقف، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويخدم حركة النقل الداخلي والخارجي.

 

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية المعنية،من بينهم المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل، والأستاذ علي يوسف، رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولو المرور والمرافق 

بني سويف الفشن عدلي منصور

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