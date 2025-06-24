باحث بجامعة بني سويف يشارك في دراسة رائدة بمجلة Nature

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، مشاركة الدكتور شحاتة إبراهيم أنور ، المدرس بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري في نشر دراسة علمية متميزة بالتعاون مع علماء من الولايات المتحدة ، وذلك في مجلة Nature العالمية، والتي تُعد من أعرق وأعلى المجلات العلمية تصنيفًا على مستوى العالم، جاءت هذه الدراسة، التي نُشرت في عدد مايو 2025، تحت عنوان: "Gut-primed T cells trigger central nervous system inflammation through licensing and molecular mimicry".، وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عباس عميد الكلية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن النشر يعد دليلاً على كفاءة الباحثين داخل جامعة بني سويف وقدرتهم على الإسهام في حل القضايا العلمية العالمية، كما يُجسّد الدور المتصاعد الذي تلعبه الجامعة في الساحة البحثية الدولية، لافتاً إلى أن الدراسة تُسلّط الضوء على آلية جديدة تشرح كيف يمكن للخلايا المناعية المرتبطة بالجهاز الهضمي أن تسهم في حدوث التهابات في الجهاز العصبي المركزي، وهو ما يُعد تقدمًا مهمًا في فهم الأمراض العصبية المزمنة، ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات مبتكرة لها.