نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعًا لمراجعة طلبات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة، عقد اليوم السيد بلال حبش، نائب المحافظ، اجتماعًا، لمراجعة عدد من طلبات التقنين المقدمة من المواطنين، وذلك بحضور اللواء حازم عزت، السكرتير العام، وعدد من المعنيين من الجهات المختصة والأمانة الفنية لجنة البت

وخلال الاجتماع، ناقش نائب المحافظ مجموعة من الملفات التي استوفت الشروط الأولية، وموقف التعاقدات تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتمكين المواطنين الجادين من تقنين أوضاعهم بشكل رسمي من جهة أخرى.