سقوط جزء من منزل قديم في مدينة بني سويف .. وإجراء عاجل للمحافظ

كلّف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بسرعة التوجه إلى موقع بلاغ تلقاه مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة، بشأن سقوط جزء من منزل غير مأهول بالسكان بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة تضمن سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بالموقع دون تأثر.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ توجه السكرتير العام المساعد يرافقه علي يوسف رئيس المدينة، إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن العقار مهجور ومنهار جزئيًا دون وقوع أي إصابات أو أضرار تُذكر. وعلى الفور تم استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية لمعاينة العقار المنهار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

حيث تم الاستقرار على هدم الحائط، وتم "أثناء عملية الهدم " عمل كردون أمني ومروري حول الموقع ، واخلاء الموقع وفصل التيار الكهربائي والمرافق حرصا على سلامة المواطنين ، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء ومركز الشرطة، وقد تم ازالة الخطورة وهدم الحائط، وعودة الأمور لطبيعتها، وذلك من خلال المراجعة الهندسية والميدانية من خلال الإدارة الهندسية تحت إشراف المهندسة أسماء محفوظ، ، والنائب ناصر غانم، ومدير شئون المناطق



