تفاصيل لقاء محافظ بني سويف بالمواطنين.. حل أزمة مشروع الصرف الصحي بباروط وأهوة.. وتوجيهات بانتظام عملية نقل ورفع المخلفات والقمامة

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة،لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ، بجانب بحث توفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تم تقديم طلبات والتماسات بشأنها إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.

تضمن،لقاء اليوم،عدداً من الموضوعات التي تتعلق بحياة المواطنين اليومية،واستهلها المحافظ بشكوى تقدم بها أحد شباب قرية باروط مركز بني سويف،أشار فيها إلى تضرر فيها الأهالي من عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي الذي يخدم قريتي باروط وأهوة على الرغم من بدء الأعمال فيه منذ سنوات ،وما يترتب عليه من تداعيات سلبية على الصحة العامة والبيئة ومعاناة الأهالي من ارتفاع منسوب المياه الجوفية ، بجانب عرض مشكلة أخرى بالقرية بسبب عدم انتظام رفع المخلفات والقمامة

وقد أوضح المحافظ أن مشكلة الصرف بباروط واهوة قد أوشكت على الحل خلال الأشهر القليلة المقبلة ، وكانت متوقفة بسبب التأخر وعدم اكتمال باقي مكونات المشروع فيما يتعلق بمحطتى الرفع والمعالجة، مؤكدا متابعته لسير ومستجدات العمل في محطة الرفع ببني أحمد و المعالجة بطنسا، وأنه بحسب" إفادة الهيئة القومية المشرفة على المشروع " قد وصلت نسبة التنفيذ في محطة المعالجة 75% ومن المقرر نهوها في غضون سبتمبر المقبل، وبحلول يناير 2026 ،سيتم اكتمال كافة مكونات المشروع والانتهاء من التركيبات الميكانيكية تمهيدا لتشغيله ودخول الخدمة

وفي تعقيبه على شكوى الأهالي من عدم انتظام عملية نقل ورفع المخلفات والقمامة بسبب توقف بعض الجمعيات العاملة في مجال نقل المخلفات لحين توفيق أوضاعها طبقا للمنظومة الجديدة ، وجه المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية برفع المخلفات أولاً بأول بسيارات ومعدات الوحدة المحلية والقروية والمتابعة مع الجميعات الأهلية العاملة في هذا المجال وحثها على سرعة استيفاء أوراقها وتقنين وضعها لاستئناف نشاطها مع توفير التيسيرات اللازمة لجذب أي جمعية جادة ولديها الرغبة للعمل في هذا المجال

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، ببحث شكوى تقدم بها مواطن بقفطان الشرقية التابعة لمركز سمسطا ، يتضرر فيها من تعدي أحد المواطنين على خط التنظيم بالقرية وإصراره على استكمال البناء رغم تحرير محضر إيقاف أعمال ، حيث تبين وجود اختلاف وعدم تطابق بين مساحة الشارع على خريطة المخطط ومساحته الفعلية على أرض الواقع،موجها بإعداد مذكرة وافية بالموضوع لبيان أوجه التقصير والوقوف على حقيقية الموضوع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القانون

وفي شكوى لمواطن من قرية حاجر بني سليمان ، يتضرر فيها من تقاعس مجلس قروي إبشنا "بحسب ما جاء في الشكوى" في إزالة سلم مخالف للتنظيم أعاق الحركة بالشارع ، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه ببحث الشكوى تبين عدم وجود مخالفة خاصة بالتعدى على خط التنظيم ، وأن ما تلاحظ على الطبيعة وجود إشغالات مؤقتة لبعض الباعة الجائلين ، والتي يتم رفعها ، وقد كلف المحافظ رئيس المدينة برفع أي مخلفات أو إشغالات أولاً بأول ،مع دراسة إمكانية توفير موقع مناسب بالقرية لهؤلاء الباعة،للتيسير عليهم من ناحية وبما لايؤثر على حركة المواطنين من ناحية أخرى

وجه المحافظ بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الطريق العام والشوارع الرئيسية،وإزالة كافة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين من المواطنين أوالمقصرين من التنفيذيين ، وذلك رداً على شكوى تقدم بها أحد أهالي مدينة ببا ، يتضرر فيها من غلق شارع بالمدينة بحائط من الطوب اللبن وإشغالات قام بها أحد المواطنين، حيث أفاد رئيس المدينة بأنه قد تم رفع الإشغالات وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة واللازمة

وعلى الجانب الإنساني ودعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية،قرر المحافظ صرف إعانة عاجلة لأسرة ،نظرا لظروف اجتماعية وأسرية خاصة بعد وفاة الأبوين ،فضلا عن تكليف التضامن باتخاذ ما يلزم نحو صرف معاش شهري للمستحقين من الأبناء،بخلاف مساعدة استثنائية من مديرية التضامن