بني سويف.. إزالة تعديات ورفع ٤٠ طن قمامة بالفشن

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة علي حماد تنفيذ حملات مكثفة لمواجهة التعديات وتحسين مستوى النظافة والمرافق، حيث تم إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في قرى دلهانس وتلت وشنرا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك بالتنسيق مع جهات حماية الأراضي الزراعية.





وفي قطاع النظافة والتجميل، استمرت أعمال المسح والتمهيد لشوارع المدينة ومدخل قرية الفنت الشرقية، وتم نقل أكثر من 40 طنا من القمامة من الشوارع ومواقع التجميع، وجمع المخلفات المنزلية من القرى التابعة.

كما تم صيانة عطل مفاجئ بخط مياه الشرب بقرية الشقر وتم الكشف عن موصلات المياه بالمنطقة ومتابعة مصدر التسريب، إلى جانب إصلاح عطل بخط المياه بقرية منسابة التابعة للوحدة المحلية بدلهانس، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.