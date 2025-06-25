مجلس جامعة بني سويف يكرم الإداريين المحالين على المعاش

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم (246)، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يونيو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: حجازي شعبان قطب بإدارة الجامعة ، و محمد سيد بدوي بإدارة الجامعة، و جمال حلمي محمد بكلية التمريض، وطارق على محمد بإدارة الجامعة، وصفاء محروس سعيد بإدارة الجامعة، وهناء محب مجلي بكلية التمريض، وأحمد محمود أبو بكر بكلية الزراعة، وعزة حمد طه بكلية الطب البيطري، ومؤمن امام محمد بكلية طب الأسنان، ومحمود شحاته بدوي بكلية التعليم الصناعي.

كما تم تكريم أحمد سيد عبد الباقي، ومحمد رياض مالك، وإسماعيل رمضان حسين من العاملين بالمستشفيات الجامعية .



