محافظ بني سويف يشهد تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لـ200 متدرب

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية،ضمن برنامج التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظات مصر، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بني سويف ،وفي إطار خطة مصر للتنمية المستدامة واستراتيجية التحول الرقمي.

وذلك في حضور:السيد"بلال حبش" محافظ بني سويف ،المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ،الدكتور مؤمن العشماوي،مستشارنائب الوزير للتطوير المؤسسي،المهندس هيثم فاروق مدير وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي،المهندس ديفيد مدحت مسؤول تطوير التطبيقات،الدكتور عمرو الضبع عميد الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية،الأستاذ محمد طه منسق التدريب بالمكتب الفني بالمحافظة،وممثلو الشركات المُنفذة للتدريب"من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وتم تكريم عدد 200 من العاملين ببعض المديريات والجهات الحكومية ، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية والتي بدأت منذ منتصف مايو الماضي ، وتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات :بواقع 50 متدربا في كل مجموعة ، وتم التدريب بكل مجموعة على محور واحد من 4 محاور _بحسب طبيعة العمل _وشملت :إدارة المشروعات المتكاملة،التميز التشغيلي السلوكي ،الذكاء الاصطناعي، التخطيط الإستراتيجي الرقمي.

تجدر الإشارة إلى استمرار فعاليات البرنامج التدريبي " وفق برنامج زمني بدأ منتصف مايو الماضي ويستمر حتى أول أغسطس المقبل "ويتم تفعيلا لبروتوكول تعاون بين المحافظة والوزارة،ضمن خطة التطوير المؤسسي بقطاعات الدولة ويستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 550 متدربا من 13 مديرية خدمية ،وإدارات ديوان المحافظة،على :أساسيات إدارة المشروعات،التميز التشغيلي وسلوكيات العمل،البرنامج المتكامل لإدارة المشروعات الاحترافية، التخطيط الإستراتيجي الرقمي ، أساسيات الذكاء الاصطناعي، الحوكمة الرقمية، الأمن السيبراني.