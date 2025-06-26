وكيل صحة بني سويف: إجراء 70 عملية جراحية بمستشفى الواسطى المركزي

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إجراء 70 عملية جراحية في تخصصات العظام، والأنف والأذن، والنساء، والجراحة بمستشفى الواسطى المركزي خلال أول أسبوعين من شهر يونيو الجاري تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالنهوض بمستوى الخدمة المُقدمة للمُواطن داخل بني سويف.

أوضحت الدكتورة سماح جاد، أنه تم اليوم إجراء عملية مسمار نخاعي باستخدام جهاز السي آرم، حيث قام بإجراء العملية فريق طبي مكون من الدكتور أحمد حسين أبو القاسم، استشاري العظام، والدكتور أيمن هنداوي، أخصائي تخدير، والممرضة أسماء كمال، وأحمد حسن، فني أشعة على جهاز السي آرم.

ووجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة الشكر لفريق العمل على جهودهم لخدمة المرضى، حيث أثنت على مجهودهم واستمرارهم بشكل جاد لتقديم الخدمات للمواطنين.