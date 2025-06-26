استلام 280.8 ألف طن قمح بنسبة 140% من المستهدف في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى اليوم "إلى 280 ألف و 778طنا ،بمواقع التخزين والاستلام ، وذلك بزيادة قدرها 140% عن المستهدف توريدها هذا الموسم والمقدر بنحو 200 ألف طن ، وبنسبة 112% عن إجمالي الطاقة التخزينية المتوافرة بالمحافظة بمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون الحكومية

جاء ذلك خلال مناقشته على تقرير اللجنة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين ، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلى حتى نهاية موسم التوريد وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد و التنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة

حيث تبلغ إجمالي المساحات المنزرعة 108 ألف و485 فدانا"أراض قديمة وجديدة"على مستوى مراكز المحافظة،فيما يتوافر 22موقعا منها (4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)، حيث يتحدد سعر الأردب بحسب درجة النظافة بواقع :(2200 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23.5، و2150 جنيهاً للأردب درجة نظافة 23 درجة ، و2100 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5



وكان المحافظ قد وجه بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين،والالتزام بالخطة التي وضعتها المحافظة في هذا الشأن،و تعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، ، وإرسال تقرير يومي يحتوي على الكميات الموردة ، وآليات التعامل الفعال مع أية مواقف طارئة