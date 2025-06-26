إصابة 7طلاب بـ إغماءات في امتحانات الثانوية ببني سويف

أصيب 7 طلاب بالثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط، داخل لجان امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كانت مديرية أمن بني سويف، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بإصابة 7 طلاب بإغماء وهبوط وتشنجات داخل لجان امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، وهم

"محمد.ج.ع"، 18 عامًا، و

"مريم.م.ع"، 18 عامًا، و " سارة.أ.م"، 18 عامًا، بمركز ناصر، و "شيماء.ش.ن"، 18 عامًا، بلجنة مركز سمسطا، و "خلود.م.ص"، 18 عامًا، بمركز الفشن و " فريالة.م.إ"، 18 عامًا، و " ملك.م.س"، 18 عامًا، بلجان مدينة بني سويف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مقار اللجان، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة