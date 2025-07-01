محافظ بني سويف يقرر تشكيل لجنة لوضع الأسس العامة لتنظيم الإعلانات الانتخابية المؤقتة

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة برئاسة اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وذلك وفقًا للمادة (73) من الفصل السابع عشر بالضوابط والإجراءات المنظمة لمباشرة الإعلانات وتجهيز مواقعها داخل نطاق المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم أعمال الدعاية الانتخابية البرلمانية.

حيث تتولى اللجنة المُشكلة وضع الأسس والقواعد المنظمة للإعلانات المؤقتة الخاصة بالدعاية الانتخابية، بما يضمن الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، إلى جانب تحديد مقابل أداء الخدمة والمقابل المالي لتلك الإعلانات، وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

كما تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها ومقترحاتها على اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، تمهيدًا لعرضها على السيد المحافظ واستصدار الموافقة النهائية، بما يكفل تنظيم العملية الإعلانية خلال فترة الدعاية الانتخابية بالشكل الذي يضمن العدالة والشفافية والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.