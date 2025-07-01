قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
38 مليون جنيه تبرعات لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية
بسبب دقوا الشماسي.. نصف مليون جنيه تعويضا لورثة عبد الحليم حافظ
النواب يرفع الجلسة العامة ويقرر تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم للغد
محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
صحة غزة: استقبلنا 116 شهيدا و463 مصابا خلال 24ساعة
موسكو تتوعد بالرد على هجمات أوكرانية وتؤكد استعدادها للمفاوضات
القاهرة ومسقط تعززان شراكتهما الاستراتيجية.. 7 اتفاقيات وتوافق سياسي شامل | تقرير
نائب وزير الصحة: الوثيقة الوطنية لنظم الغذاء تستهدف إيصال الغذاء الآمن للجميع دون عوائق
المالية تصدر «إنفوجراف» حول التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة
التضامن تقر معاشًا شهريًا لأسر ضحايا حادث المنوفية وسائق شاحنة الوقود البطل
زيادة مرتبات مع بداية يوليو.. كم سيصل راتبك بعد التعديلات الجديدة؟
بضاعة بـ41 مليون جنيه.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة وكر لتجارة المخدرات بالقليوبية| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بحلول وإجراءات عاجلة لمشكلات ومطالب المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لمناقشة مطالب وشكاوى واحتياجات المواطنين في القطاعات والمرافق الخدمية ، بحث توفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، والتي تم بشأنها  تقديم طلبات والتماسات إلى إدارة خدمة المواطنين، وفحصها من خلال الجهات المختصة، وذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات، ومسؤولي شركات المرافق والخدمات ذات الصلة.

ناقش المحافظ الطلب الذي تقدمت به مواطنة ،تلتمس التدخل لتمكينها من استلام مضخة طبية، نظرا لمعاناتها من داء السكري من النوع الأول وإنزلاق المترالي بالقلب  وبحاجة إلى جرعات إنسولين ، حيث وجه المحافظ بدراسة الموضوع مع التأمين الصحي ، مع تكليف التفتيش المالي والإداري بدراسة الموضوع من كافة النواحي ،لبيان مدى استحقاقها  لاستلام المضحة، خاصة وانها تقدمت بالطلب أثناء دراستها الثانوية وكانت تحت مظلة التأمين الصحي "ولم ترد الصيغة التنفيذية لحكم قضائي بالتمكين "إلا بعد التحاقها بالجامعة ، مع القول بوجود حالة مشابهة تم تسليمها  مضخة مماثلة

وفي رده على الشكوى التي تقدم بها أحد المواطنين ، بشأن قيام الجار بحفر لإنشاء منزل بشارع عبد السلام عارف ، ولم يستكمل أعمال الحفر مما ترتب عليه تجمع لمياه وانتشار الباعوض والحشرات ، فضلا عن إمكانية تعرض المنزل لأخطار بسبب الحفر ، حيث كلف المحافظ رئيس المدينة بسرعة اتخاذ ما يلزم والذي أفاد بأنه تم إلزام المواطن بسحب المياه المتجمعة وردم وتسوية أعمال الحفر "لحين الاستكمال" ، فضلا عن تكليف المحافظ لشركة المياه بأخذ عينة من المياه لتحليلها وبيان مصدرها

ووجه المحافظ رئيس المدينة وشركة المياه باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة حيال شكوى أحد المواطنين من وجود تسريب مياه ببدروم العقار الذي يقيم به بشارع التحرير بمدينة ببا ، وذلك من خلال قيام الشركة بأخد عينة من المياه ومعرفة مصدرها ، خاصة وأنه من المحتمل أن يكون مصدر  المياه  بسبب قرب الشارع من ترعة الإبراهيمية، فضلا عن تكليف الوحدة المحلية بتدعيم تدبيش الجزء المجاور للمنزل

وتضمن اللقاء صرف إعانات عاجلة لحالتين إنسانيتين، الحالة الأولى لأرملة مقيمة بمنزل والدها باهناسيا ولديها 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، والحالة الثانية  لمُسن بمدينة بني سويف ، تعرض منزله لحريق ، وتقرربشانه إعانة عاجلة من المحافظة  ، وتكليف التضامن بصرف التعويض المقرر في مثل تلك الحالات ،والتنسيق مع المجتمع المدني لإعادة تأهيل وتجهيز منزله المتضرر.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

الكرملين

الكرملين: روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية

أرشيفية

مقاتلون من حزب العمال الكرستاني يخططون لتدمير أسلحتهم

الاحتلال

الاحتلال يقتحم بلدة كفر الديك ويداهم منازل الفلسطينيين

بالصور

559 مليون دولار خسائر بعد غرق سفينة محملة بالسيارات الكهربائية الصينية

مورنينج ميداس
مورنينج ميداس
مورنينج ميداس

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف.. طريقة تحضير بهارات الشاورما

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

وداعًا للأدوية.. كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟
كيف تُدير السكري من النوع الثاني بأسلوب حياة صحي؟

فيديو

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد