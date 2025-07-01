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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق أكاديمية تمريض مخالفة بمدينة بني سويف

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف


أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف بالإشراف على حملة للجنة حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، ، حيث تم ضبط أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص وتحرر محضر بذلك ، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات تموينية ـوتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام المخابز بالمعايير التموينية المحددة.

كما تضمنت الجولة تفقد بعض السلاسل التجارية، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والتزام المنشآت بعرض المنتجات بأسعار مناسبة، في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع بما يخدم مصلحة المواطنين، حيث أكد السكرتير العام المساعد استمرار الحملات الرقابية بتوجيهات من محافظ بني سويف لضمان التزام كافة القطاعات التجارية والتموينية والصحية بالاشتراطات القانونية

جاء ذلك بحضور عزة بسيوني _مدير تموين البندر  ،الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، وباقي أعضاء الللجنة من حماية المستهلك والطب البيطري والوحدة المحلية


 

بني سويف محافظة بني سويف غلق

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