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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تفتتح المرحلة الأولى من كلية العلوم والموقع العام لهندسة شرق النيل

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم،  المرحلة الأولى من كلية العلوم والموقع العام بكلية الهندسة شرق النيل، وذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ابو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد حسن عميد كلية الهندسة  والدكتور حماده محمود عميد كليه العلوم ، والدكتور إبراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض، والدكتور وائل حزين وكيل  كلية العلوم والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.
 

وأوضح رئيس الجامعة،  أن افتتاح المرحلة الأولى من كلية العلوم مبنى 1،2 ، شمل 8 مدرجات مكيفة بسعة 250 طالب لكل مدرج ،  ومزوده بأحدث النظم التكنولوجية المتاحة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب،  وكذلك مزوده بأنظمة صوت متميزة ووفقاً للمعايير والمواصفات العالمية ، وأنظمة الدفاع المدنى .

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح مفصل حول المراحل القادمة بكلية العلوم والموقع العام والبنية التحتية لمجمع 330 فدانا، ووجه  بسرعة الانتهاء من المراحل القادمة الجديدة طبقاً للجدول الزمنى للخطة المعتمدة وذلك بعد تفقد مراحل تنفيذ تلك المشروعات، وأكد على اتباع المواصفات التي تتلاءم مع طبيعة المبنى ، و أبدي رئيس الجامعة بعض الملاحظات، وشدد على الالتزام بكافة معايير واشتراطات  السلامة والدفاع المدني.

بني سويف جامعة بني سويف منصور حسن

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