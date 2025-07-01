وكيل صحة بني سويف تتفقد المعمل المشترك ومقر لجان الكشف الطبي لمرشحي مجلس الشيوخ

تفقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، المعمل المشترك بجميع أقسامه، حيث أثنت سيادتها على انتظام سير العمل، مشيدة بالدقة والسرعة في إجراء تحاليل العينات بمختلف أنواعها، مؤكدة على أهمية حسن التعامل مع المواطنين المترددين على المعمل.

رافقها خلال الجولة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وكان في استقبالها الدكتور يبيشوي مكرم، مدير المعمل المشترك.

كما شملت الجولة تفقد مقر اللجان المخصصة لتوقيع الكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ، والتي تم تجهيزها بمستشفى بني سويف التخصصي، بحضور الدكتور أحمد صادق، مدير المستشفى، الذي استعرض خطة العمل والاستعدادات الجارية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرشحين.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن الجولة تأتي في إطار الحرص والمتابعة لجاهزية كافة المنشآت الصحية المعنية بالتعامل مع العملية الانتخابية، وضمان توفير بيئة صحية وآمنة لجميع المتقدمين للكشف الطبي.