محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع المحافظة، لتكريم خريجي الدورات والبرامج التدريبية التي نفذتها المنظمة العالمية ،وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتورة هالة عبد المقصود أمين عام فرع المنظمة، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المشاركة المجتمعية، والأستاذة رانيا سمير المشاركة المجتمعية.

وهنأ المحافظ خريحي الدورات والبرامج التدريبية في مجالات : إعداد القادة ، التحول الرقمي ، الهاند ميد والمشغولات اليدوية،معربا عن تقديره لجهود وأنشطة المنظمة العالمية ، لاسيما مشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية التي تعمل على رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع، وتسعى لجعل المواطن شريكا أساسيا وداعما لخطط الدولة التنموية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

من جهته أثنى رئيس فرع المنظمة على التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة وفرع المنظمة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، معربا عن شكره وتقديره للأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية التي بذلت جهدا في الإعداد والتنفيذ لتلك الدورات والبرامج التدريبية التي في إطار خطة المحافظة في مجال تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة التنموية والخدمية ، حيث أهدى رئيس الفرع درع المنظمة لمحافظ بني سويف ، تقديرا لجهوده في دعم أنشطة ومبادرات المنظمة على أرض بني سويف.

وفي نفس السياق ، وتحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، تم عقد اجتماع للمجلس الفرعي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، في تشكيله الجديد، حيث تم عرض البرامج وخطة العمل التي ستقوم بها المنظمة خلال الفترة المقبلة، وتشمل برنامجين: الأول برنامج تدريبي لمعلمي المراحل الإبتدائية والإعدادية ورياض الأطفال والأخصائيين، فيما يشمل البرنامج الثاني برنامجا توعويا لمكافحة المخدرات التخليقية وآثارها السلبية على الشباب، واختتم اللقاء بفتح باب الحوار وتبادل الآراء والمقترحات حول خطة وآليات تنفيذ أهداف ومحاور عمل المنظمة.