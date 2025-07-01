قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خيبة أمل وإحباط .. نجم السيتي يعلق على الهزيمة التاريخية أمام الهلال السعودي
رسميا.. رابط التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري
قرار عاجل من النيابة بحق سائق ومالك تريلا حادث الإقليمي
دعاء المطر للرزق وقضاء الحوائج.. ردده وأبواب السماء مفتوحة
65 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
بعد غياب 3 مباريات.. تشابي ألونسو يستعين بالقناص لإسقاط يوفتتوس
الأونروا: لدينا 3000 شاحنة متوقفة على المعابر
وسائل إعلام فلسطينية: 65 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم
شهداء ومصابون.. الاحتلال يقصف خيمة تؤوي نازحين في المواصي بغزة
صفحات مغرضة .. السكة الحديد تنفى وقوع حادث تصادم بين قطارين بالزقازيق
وزيرة التنمية المحلية: سلمنا البرلمان بيانًا تفصيلياً بالأراضي الصالحة لمشروعات الإسكان
38 مليون جنيه تبرعات لصالح أسر ضحايا حادث طريق المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 شهد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع المحافظة، لتكريم خريجي الدورات والبرامج التدريبية التي نفذتها المنظمة العالمية ،وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتورة هالة عبد المقصود أمين عام فرع المنظمة، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المشاركة المجتمعية، والأستاذة رانيا سمير المشاركة المجتمعية.

وهنأ المحافظ خريحي الدورات والبرامج التدريبية في مجالات : إعداد القادة ، التحول الرقمي ، الهاند ميد والمشغولات اليدوية،معربا عن تقديره لجهود وأنشطة المنظمة العالمية ، لاسيما مشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية التي تعمل على رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع، وتسعى لجعل المواطن شريكا أساسيا وداعما لخطط الدولة التنموية التي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء الشخصية المصرية المتكاملة.

من جهته أثنى رئيس فرع المنظمة على التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة وفرع المنظمة، تنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم، معربا عن شكره وتقديره للأجهزة التنفيذية وشركاء التنمية التي بذلت جهدا في الإعداد والتنفيذ لتلك الدورات والبرامج التدريبية التي  في إطار خطة المحافظة في مجال تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة التنموية والخدمية ، حيث أهدى رئيس الفرع درع المنظمة لمحافظ بني سويف ، تقديرا لجهوده في دعم أنشطة ومبادرات المنظمة على أرض بني سويف.

وفي نفس السياق ، وتحت رعاية محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، تم عقد اجتماع للمجلس الفرعي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، في تشكيله الجديد، حيث تم عرض البرامج  وخطة العمل التي ستقوم بها المنظمة خلال الفترة المقبلة، وتشمل برنامجين: الأول برنامج تدريبي لمعلمي المراحل الإبتدائية والإعدادية ورياض الأطفال والأخصائيين، فيما يشمل البرنامج الثاني برنامجا توعويا لمكافحة المخدرات التخليقية وآثارها السلبية  على الشباب، واختتم اللقاء بفتح باب الحوار  وتبادل الآراء والمقترحات حول خطة وآليات تنفيذ أهداف ومحاور عمل المنظمة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم.. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

السجائر

سعرها وصل 105 جنيهات.. تعرف على أسعار السجائر الميريت بدءا من اليوم

أكثر من 14 مليون شخص "مهددون بالموت" بسبب ترامب

العالم على حافة كارثة صحية بسبب قرارات البيت الأبيض| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تناقش تطورات العلاقات

وزيرة التخطيط تناقش العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد

الذهب

عيار 21 في النازل.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

ميشيل الجمل

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: انضمام مصر لتجمع بريكس ساهم في التخفيف من آثار حدة الأزمات العالمية

بالصور

بدون أدوية.. خطوات فعالة للسيطرة على السكري من النوع الثاني بشكل طبيعي

خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا
خطوات السيطرة على مرض السكري من النوع الثاني طبيعيًا

559 مليون دولار خسائر بعد غرق سفينة محملة بالسيارات الكهربائية الصينية

مورنينج ميداس
مورنينج ميداس
مورنينج ميداس

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة حالتها الصحية.. تايواني يفقد قدمه واستشاري يحذر من تجميد الأطراف.. طريقة تحضير بهارات الشاورما

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية
ودّع الزكام الصيفي.. طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بدون أدوية

فيديو

عملية والد مصطفي شعبان

بعد نجاح عملية والده.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لوزارة الصحة

كامل الوزير

بعد رحيل شهيدات لقمة العيش.. قرارات كامل الوزير بعد حادث طريق أشمون

ايتن عامر

عشان ولادنا.. طليق أيتن عامر يفاجئها بتصرف غريب

قرار محامي شيرين عبدالوهاب

بعد الانتقادات الأخيرة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتحرك قانونيًا لحمايتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد