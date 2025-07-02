أخبار بني سويف.. المحافظ يشهد على عقد قران أخت شهيد واحتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

شهدت محافظة بني سويف عددًا من الأحداث المهمة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

أنا موجود مكان عمرو.. محافظ بني سويف شاهدا على عقد قران أخت الشهيد

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم عقد قران وزفاف شقيقة الشهيد البطل عمرو محمد سيد عبد الرحيم، أحد أبطال القوات المسلحة وأبناء محافظة بني سويف، والذي ضحى بحياته دفاعًا عن الوطن، ليضرب أروع أمثلة البطولة والفداء.

وقد أُقيمت مراسم الزفاف بأحد الفنادق بمدينة بني سويف، وسط أجواء جمعت بين الفخر والفرح، بحضور العقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والأستاذ علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية، الذين حرصوا على مشاركة الأسرة هذه المناسبة، تأكيدًا على التقدير العميق لتضحيات الشهداء وأسرهم.

محافظ بني سويف يشهد احتفالية تسليم شهادات اجتياز البرامج التدريبية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمها فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالتعاون مع المحافظة، لتكريم خريجي الدورات والبرامج التدريبية التي نفذتها المنظمة العالمية ،وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، والدكتورة هالة عبد المقصود أمين عام فرع المنظمة، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومسئول المشاركة المجتمعية، والأستاذة رانيا سمير المشاركة المجتمعية.

غلق أكاديمية تمريض مخالفة بمدينة بني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف بالإشراف على حملة للجنة حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك، استهدفت عددًا من المحال التجارية والمخابز البلدية والمنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، ، حيث تم ضبط أكاديمية تمريض تعمل بدون ترخيص وتحرر محضر بذلك ، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية، أسفرت عن تحرير محاضر لمخالفات تموينية ـوتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات لضمان التزام المخابز بالمعايير التموينية المحددة.