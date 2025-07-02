بني سويف.. السكرتير العام المساعد يتابع ميدانيًا الالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد الكهرباء بالواسطى

في إطار تنفيذ قرارات وزارة التنمية المحلية بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، جولة ميدانية مسائية لمتابعة مدى الالتزام بمواعيد الغلق القانونية وأعمال الترشيد بمدينة الواسطى.

ورافقه خلال الجولة الأستاذ حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعدد من التنفيذيين ومسؤولي الوحدة المحلية، حيث شملت الجولة عددًا من الشوارع الحيوية والمناطق التجارية، لمتابعة مدى الالتزام على أرض الواقع.

وأكد السكرتير العام المساعد على أهمية الاستمرار في الحملات اليومية، لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتطبيق التوجيهات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على النظام العام وراحة المواطنين.

كما شدد على أهمية الالتزام بنسبة ترشيد لا تقل عن 60% من استهلاك الكهرباء في المباني والمحال العامة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء، مؤكدًا أن توجيهات المحافظ واضحة في ضرورة تحقيق الاستخدام الرشيد للطاقة، خاصة خلال أشهر الصيف، بما يسهم في تخفيف الأحمال وضمان استقرار الخدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الأستاذ حمادة راضي أن رئاسة المركز تنفذ متابعة ميدانية منتظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الشارع، والالتزام بتنفيذ قرارات الدولة المنظمة للغلق وترشيد الاستهلاك، مؤكدًا استمرار الحملات دون تهاون لتحقيق أقصى درجات الانضباط وتوفير الخدمات بكفاءة للمواطنين.