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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: حملة مفاجئة مسائية أسفرت عن ضبط 11 طنًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، تقرير حملة رقابية مفاجئة نُفّذت مساءً على عدد من المنشآت الغذائية ومراكز تجميع الألبان بمركز سمسطا، والتي أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، أبرزها 11 طنًا من لبن الفرز غير المطابق للمواصفات.

وأكد المحافظ على أهمية استمرار وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية المفاجئة على مختلف أماكن تداول وتصنيع وتخزين الأغذية بمراكز ومدن المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفورية حيال المخالفين، حمايةً لصحة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعدته وكيلة الوزارة، جهود فرق مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي، والتي قامت بتنفيذ الحملة بإشراف الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وبمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريقَي مراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة سمسطا الصحية.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 11 طنًا من لبن الفرز غير الصالح للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على شوائب ومخلفات وحشرات، إضافة إلى احتوائه على مواد مضافة عالية الخطورة، إلى جانب 23 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير 13 محضر جنحة صحية، منها 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية (وفقًا للقرار 96 لسنة 1967)، و6 محاضر لعدم حمل شهادات صحية سارية (وفقًا للقرار 97 لسنة 1967).

ورصدت الحملة 5 منشآت تُدار بدون ترخيص، و3 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بجانب سحب عينة من المضبوطات وإرسالها إلى المعمل المشترك لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من أعضاء فرق التفتيش من الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، وهم:

أ. خالد خليفة (مراقب عام الأغذية)، أ. سعيد عبد ربه، أ. مهدي إسماعيل (مراقبا أغذية بالمديرية)، أ. مسعد إبراهيم (مراقب أول بإدارة سمسطا)، أ. نصير فيليبس، أ. محمد نادي، وأ. محمود منصور (مفتشو أغذية بإدارة سمسطا الصحية).

وأكدت مديرية الصحة أن الحملات الرقابية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بشكل مفاجئ ومكثف، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بهدف تعزيز الرقابة على الأغذية، ورفع درجة الاستعداد لحماية صحة وسلامة المواطنين بمحافظة بني سويف.

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