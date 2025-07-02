المواطن هو الهدف.. محافظ بني سويف يستعرض تفاصيل مشروع مجمع المواقف الجديد

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لقاءً صحفيًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع عدد من مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات التلفزيونية، في تأكيد جديد على أهمية الدور المجتمعي والإعلامي في دعم جهود التنمية.

جاء ذلك بحضوربلال حبش، نائب المحافظ، وذلك بشأن مشروع مجمع مواقف السيارات الجديد المُقام أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف.

وشهد اللقاء حضور: سعيد رمضان، مدير الإعلام بالمحافظة، وطارق علي حسن، مدير المواقف، و شيرين حسين، مسؤولة المكتب الفني، ومحمد طه من المكتب الفني، الذي قدم عرضًا شاملاً حول المشروع بالتعاون مع الجهات المعنية، تناول فيه المكونات الفنية والتنظيمية للمجمع، وخطوط السير المستحدثة، والتجهيزات الحديثة التي تم تنفيذها لخدمة المواطنين والسائقين.

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الحيوية، خاصة تلك التي تتصل مباشرة بالمواطنين، موضحًا أن المحافظة تعمل على تحسين منظومة النقل الداخلي بشكل حضاري ومنظم يواكب النمو السكاني والتوسعات العمرانية.

كما أكد المحافظ أن المشروع يمثل نموذجًا للتكامل بين جهود الدولة التنفيذية والمجتمعية، داعيًا الإعلام إلى مواصلة دعم مشروعات التنمية بالمحافظة من خلال التوعية والتغطية المهنية الموضوعية، التي تعزز ثقة المواطن وتشجعه على المشاركة الإيجابية.

كما شدد المحافظ على أن الإعلام شريك رئيسي في عملية التنمية، مؤكدًا أن اللقاء يعكس حرص المحافظة على التفاعل المجتمعي وتفعيل دور الإعلاميين في تقييم وتطوير المشروعات الخدمية، مشيرًا إلى أن الاستماع لملاحظات الصحفيين ونقلهم لآراء المواطنين يمثل أداة دعم مهمة في تحسين الأداء التنفيذي.

وعقب اللقاء، قام الإعلاميون بجولة ميدانية عملية إلى موقع المجمع، تفقدوا خلالها مكونات المشروع، وخطوط السير الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرًا (3 خطوط من موقف محيي الدين إلى المجمع والعكس)، حيث قام المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل باطلاعهم على التجهيزات المتقدمة التي تم تنفيذها لضمان انسيابية الحركة، وتحقيق السيولة المرورية، وتنظيم المداخل والمخارج بطريقة آمنة ومتطورة.

وقد أشاد الصحفيون بجودة تنفيذ المشروع ودقة التنظيم، مؤكدين أن الموقف يمثل نموذجًا حضاريًا يليق بالمواطن البني سويفي، ويُعد نقلة نوعية في تنظيم النقل الجماعي، كما أثنوا على أداء للإدارة الحالية برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، التي تنتهج الشفافية والمشاركة في عرض المشروعات قبل التشغيل، ما يرسخ ثقة المجتمع في الجهاز التنفيذي.

من جانبه، أكد بلال حبش، نائب المحافظ، أن هذه التجربة الإعلامية الميدانية تعكس توجهًا حقيقيًا نحو تفعيل الشراكة المجتمعية ودعم سبل التواصل مع الإعلام المحلي، مشيرًا إلى أن المشروع ثمرة جهد وتنسيق كبير بين كافة الأجهزة التنفيذية، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا ويخفف من التكدس المروري داخل المدينة.

وكلف المحافظ مدير الإعلام بتسجيل كافة الملاحظات والاقتراحات التي أبداها الصحفيون خلال اللقاء والجولة، لعرضها على الجهات المختصة " من خلال المكتب الفني " ودراستها ضمن خطة التشغيل والتطوير المستمر للمجمع، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي منفتح على الرؤى الإعلامية التي تهدف للصالح العام.

ويُعد مشروع مجمع المواقف الجديد من أكبر المشروعات الخدمية في المحافظة، حيث يقام على مساحة 25 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 مركبة، ويضم مكونات خدمية متكاملة تشمل: مسجدين، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، أكشاك ومحال تجارية، نفق مشاه، خزان مياه أرضي، وسور خارجي بطول 1200 متر.

كما يتكامل المشروع مع عدد من المحاور المرورية والمداخل المستحدثة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وتشمل توسعة بعض المداخل، إنشاء دورانات جديدة (يوتيرنات)، وتحسين التقاطعات المحورية لضمان انسياب حركة السيارات وسهولة وصول المواطنين والسائقين للموقع.