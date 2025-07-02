لضبط التروسيكلات والسيارات المخالفة.. حملة مرورية بمحور عدلي منصور في بني سويف

نفذت إدارة مرور بني سويف حملة مرورية مكثفة بدائرة مركز ومدينة بني سويف، خاصة بمحور عدلي منصور، لمواجهة كافة صور المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.

قاد الحملة العقيد محمد جنيدي مدير مرور بني سويف، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتنوعة، في إطار خطة الإدارة للتعامل الحازم مع السلوكيات المرورية الخاطئة، التي تؤثر على سلامة وأمان المواطنين.

وتم خلال الحملة ضبط:



• عدد 16 مركبة تروسيكل محملة بأشخاص بالصندوق الخلفي بالمخالفة لشروط الترخيص.

• عدد 10 سيارات نقل تم ضبطها أثناء تحميل ركاب بالصندوق الخلفي بالمخالفة الصريحة.

• عدد 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

• سحب 175 رخصة قيادة وتسيير بسبب مخالفات متنوعة.

• تحرير 75 مخالفة غيابية ما بين تجاوز السرعة، والوقوف العشوائي، وعدم ارتداء الخوذة، ومخالفات أخرى.

وأكدت إدارة المرور أن هذه الحملات مستمرة بصفة دورية، تنفيذًا لتطبيق القانون وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم، لاسيما على المحاور الجديدة والمناطق الحيوية مثل محور عدلي منصور.