قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف "السبت" لمدة 8 ساعات

أعلنت شركةمياه الشرب والصرف الصحي،أنه سيتم قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف لمدة 8 ساعات ، يوم السبت المقبل 5 يوليو اعتبارا من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم ، وذلك بسبب أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة "بشكل مؤقت" بسبب أعمال التطهيراللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.