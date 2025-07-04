أخبار بني سويف: استمرار أعمال توريد القمح بالصوامع و المحافظ يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية

محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة الرقابية المفاجئة التي نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف، والتي أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والحد من تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال اطلاع المحافظ على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، وبمشاركة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، وحضور الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارة الصحية ببني سويف.

محافظ بني سويف :مع استمرار أعمال توريد القمح بالصوامع والشُون الحكومية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، سير العمل في منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي،للاطمئنان على التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة"منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم "إلى 281 ألف و 355طنا ،بمواقع التخزين والاستلام من الصوامع والشون الحكومية

قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف "السبت" لمدة 8 ساعات

أعلنت شركةمياه الشرب والصرف الصحي،أنه سيتم قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف لمدة 8 ساعات ، يوم السبت المقبل 5 يوليو اعتبارا من الساعة 1 صباحا وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم ، وذلك بسبب أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي

وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة "بشكل مؤقت" بسبب أعمال التطهيراللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.