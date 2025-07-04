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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير محافظ بني سويف يتفقد انتظام عقد أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تفقد اليوم الجمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظ بني سويف اللواء سامي علام، انتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة، ضمن خطة المحافظة لإتاحة توفير السلع بشكل مستدام، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بتكثيف جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري، بجانب العمل على التوسع في إقامة المعارض ومنافذ البيع


وتابع السكرتير العام المساعد انتظام العمل بالأسواق التي تعقد"اليوم الجمعة" خلال زيارته لسوق بدرخان بمدينة بني سويف ، ورافقه فيها :علي يوسف رئيس الوحدة المحلية د.علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والاستراتجية، منوها عن توجيهات  المحافظ "د.محمد هاني غنيم"، بالاستمرار في عقد وتفعيل مبادرة "أسواق اليوم الواحد"على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتقليل الوسطاء وتوفير السلع بأسعار مخفضة

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