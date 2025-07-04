قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بني سويف: انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
التعدي على معلمة بعين شمس وتصوير الواقعة والنقابة العامة تدعمها
طريقة عمل العاشوراء في المنزل بمذاق لا يقاوم
قانون جديد.. زيادة البدلات والحوافز للأطباء والعاملين بالصحة| تفاصيل
عباس شومان: المدينة كانت الأرض الأقل عنادا من مكة وقت الهجرة
عباس شومان: من صام تاسوعاء فليجمع معه عاشوراء.. يكفر عاما| فيديو
مصر تتوّج بمنصب رئيس مجلس منظمة "الفاو" لأول مرة في تاريخها
ترامب هدد بسحب جنسيته.. من هو زهران ممداني مرشح عمدة نيويورك؟
واقعة جيم السيدات بالمحلة.. لجان فنية لمعاينة كاميرات المراقبة داخل الحمامات
وفاة سائق قطار المناشي بأزمة قلبية داخل كابينة القيادة
عباس شومان: على حكام العرب والمسلمين أن يوحدوا كلمتهم قبل فوات الأوان.. فيديو
محمد صلاح ينعى ديوجو جوتا بكلمات مؤثرة.. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضعف المياه عن 4 مناطق في بني سويف.. الأحد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير للخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه معصرة نعسان الجديدة، فقد تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا  وقريتي المعصرة وقاي، بجانب مطار دنيل بمركز ناصر، بعد غد الأحد، اعتباراً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء نفس يوم الأحد.
 

 

كما تعلن الشركة عن قطع المياه عن منطقة مستشفى اهناسيا وتقسيم عبد الحسيب بالمدينة، لمدة 4 ساعات ، اعتباراً من الساعة 8 مساء غد السبت 5 يوليو الجاري، وذلك لاستكمال أعمال ربط خط 10 بوصة بمحطة مياه البديني وتنفيذ نقاط تغذية بالمدينة

 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف الخدمة بالأماكن الموضحة عاليه خلال الأيام والساعات المذكورة للقيام بأعمال التطهير والربط لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

محمد منير

محمد منير عن اعتزال شيكابالا: أثبت لنا ماتوقعناه

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

علاج التجاعيد

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

فقع الحبوب

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

لطيفة

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد