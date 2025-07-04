ضعف المياه عن 4 مناطق في بني سويف.. الأحد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً للقيام بأعمال تطهير للخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه معصرة نعسان الجديدة، فقد تقرر ضعف المياه عن مركز ومدينة اهناسيا وقريتي المعصرة وقاي، بجانب مطار دنيل بمركز ناصر، بعد غد الأحد، اعتباراً من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء نفس يوم الأحد.



كما تعلن الشركة عن قطع المياه عن منطقة مستشفى اهناسيا وتقسيم عبد الحسيب بالمدينة، لمدة 4 ساعات ، اعتباراً من الساعة 8 مساء غد السبت 5 يوليو الجاري، وذلك لاستكمال أعمال ربط خط 10 بوصة بمحطة مياه البديني وتنفيذ نقاط تغذية بالمدينة

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع وضعف الخدمة بالأماكن الموضحة عاليه خلال الأيام والساعات المذكورة للقيام بأعمال التطهير والربط لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.